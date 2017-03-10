Дадина отпустили из отделения полиции

Активиста Ильдара Дадина, задержанного во время проведения пикета около здания Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), отпустили из ОВД «Якиманское» после установления личности. Об этом РИА Новости сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«Полицейские доставили его в отдел, потому что он документы отказался показать. Его личность была установлена, после чего его отпустили», — пояснил собеседник агентства.
По данным источника «Интерфакса», на Дадина был составлен административный протокол по статье 20.2 КоАП РФ («Нарушение установленного порядка проведения пикета»).
Сам Дадин отметил, что сотрудники полиции были с ним вежливы. «Хотя я считаю, что было нарушено мое конституционное право: меня задержали, не ознакомив меня в соответствии с моим требованием и в соответствии с 24 статьей частью 2 Конституции РФ с документам и материалами, на основании которых они требовали от меня паспорт», — заявил он Национальной службе новостей (НСН).
Дадин был задержан утром в пятницу, 10 марта. По очереди с оппозиционером Львом Пономаревым они проводили пикет за отставку главы УФСИН по Карелии Александра Тереха и начальника ИК-7 Сергея Коссиева.
Жена активиста Анастасия Зотова пояснила, что ее супруга задержали из-за того, что он забыл дома паспорт.
Дадин, отбывавший наказание за многократные нарушения на митингах, вышел на свободу 26 февраля. Приговор был отменен Верховным судом.
Активист был приговорен к трем годам колонии общего режима по обвинению в участии в несогласованных акциях протеста в декабре 2015 года. В марте 2016 года срок заключения был сокращен на полгода. В ноябре Дадин пожаловался на избиения в ИК-7, но проверка, проведенная региональным Следственным комитетом, нарушений прав оппозиционера не выявила.