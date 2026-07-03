Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
10:33, 3 июля 2026Забота о себе

Психотерапевт подсказала первый шаг для выхода из состояния хронического стресса

Психотерапевт Джозефсон: Чтобы избавиться от стресса, нужно научиться отказывать людям
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Yolya Ilyasova / Shutterstock / Fotodom

Чтобы выйти из состояния хронического стресса, необходимо научиться отказывать людям, утверждает психотерапевт Мэг Джозефсон. Этот первый шаг она подсказала в разговоре с изданием CuidatePlus.

По словам Джозефсон, с одной стороны, умение угождать людям приводит, например, к повышению на работе. Человек, который на все соглашается, может регулярно получать похвалу, пояснила специалистка. С другой стороны, такой человек забывает о собственных потребностях и на первое место ставит потребности других людей, то есть теряет себя, предупредила психотерапевт.

Материалы по теме:
Плохие новости вгоняют нас в стресс и бьют по психике. Чем заняться, чтобы отвлечься от негатива?
Плохие новости вгоняют нас в стресс и бьют по психике.Чем заняться, чтобы отвлечься от негатива?
11 июня 2022
Как справиться с тревогой и паникой, когда кажется, что нет сил держаться? Советы от психологов
Как справиться с тревогой и паникой, когда кажется, что нет сил держаться?Советы от психологов
30 сентября 2022

Чтобы избавиться от стресса, она призвала перестать беспокоиться о том, что думают окружающие, и прекратить говорить «да», когда хочется сказать «нет».

Джозефсон также уточнила, что стремление к одобрению часто формируется в детстве. «Если мы выросли в семье, где нам приходилось постоянно контролировать настроение родителей или быть начеку, мы усваиваем, что наша безопасность зависит от того, насколько мы счастливы для других и насколько счастливы другие благодаря нам», — пояснила Джозефсон.

Ранее психолог Юлия Камоева рассказала, почему некоторые люди не могут похудеть. По ее мнению, изменение цифр на весах отсутствует из-за того, что еда зачастую является единственным инструментом для преодоления тревоги.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стала известна причина задержания бывшего главы Росавиации

    Иран принял меры безопасности на время похорон верховного лидера

    Россиянам раскрыли сопутствующие расходы при покупке квартиры

    Москвичам ответили на вопрос о погодной аномалии

    Минпромторг отчитался о ситуации с реализацией машин в России

    Задержан экс-глава Росавиации

    Губернатор Севастополя сообщил об увеличении числа свободно продающих топливо заправок

    Врач назвал способ проверить риск инфаркта за несколько минут

    В России упали продажи средств от диареи и изжоги

    100 миллионов украденных из банка рублей проиграли в казино

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok