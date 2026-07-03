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Из жизни
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10:28, 3 июля 2026Из жизни

11-летний мальчик на угнанной машине задавил девятерых монахов

В Таиланде 11-летний мальчик угнал отцовскую машину и задавил 9 монахов
Никита Савин
Никита Савин

Кадр: CBS News

В Таиланде 11-летний мальчик угнал машину отца и задавил девятерых монахов в результате ДТП. Об этом сообщает The New York Times.

Трагедия случилась около полудня 2 июля в провинции Мукдахан. 34 буддийских монаха совершали пешее паломничество по монастырям. Они пообедали в храме рядом с деревней На Си Нуан и продолжили путь. Вскоре некоторых из них на огромной скорости сбил пикап, за рулем которого находился ребенок.

Пятерых монахов мальчик задавил на месте, еще троих не стало в больнице, а девятый монах скончался позже вечером. Сейчас 18 монахов находятся в реанимации.

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