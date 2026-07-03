В Совфеде призвали избежать полумер в борьбе с вейпами

Сенатор Косихина: Нужно развернуть масштабную просветительскую работу для борьбы с вейпами

Закон, который наделяет регионы России правом самостоятельно запрещать розничную продажу вейпов и жидкого никотина, является важнейшим шагом для защиты здоровья россиян, заявила член комитета Совфеда по социальной политике Наталия Косихина. В разговоре с «Лентой.ру» она призвала избежать полумер в этом вопросе.

«На этом фоне активно обсуждаются различные инициативы, в том числе предложение движения "Здоровое Отечество" ввести так называемый "поколенческий запрет" — полностью табуировать продажу вейпов для лиц, родившихся после 1 января 2009 года. Безусловно, забота о подрастающем поколении заслуживает поддержки, но сам механизм деления людей по возрастному признаку вызывает большие вопросы», — отметила Косихина.

Сенатор подчеркнула, что вейпы и электронные системы доставки никотина — это яд, который одинаково смертоносен и разрушителен как для 15-летнего подростка, так и 40-летнего взрослого человека.

«Химические испарения разрушают легкие и сосуды любого организма, независимо от года рождения в паспорте. Полумеры в данном вопросе могут только создать лазейки для черного рынка и обхода правил», — заявила Косихина.

Однако одними административными барьерами проблему не решить, отметила сенатор. Наряду с законодательными решениями нужно развернуть масштабную просветительскую работу и со школы формировать моду на здоровый образ жизни, объясняя реальные последствия курения электронных устройств, показывая качественные фильмы и проводя интерактивные занятия.

«Помимо этого, важным форматом является социальная реклама, в которой представители молодого поколения будут разъяснять важность здорового образа жизни и отказа от курения сигарет и вейпов. Только тогда мы сможем постепенно решать эту пагубную зависимость и сберечь здоровье нации», — добавила Косихина.

Ранее сообщалось, что курение электронных сигарет может быть связано с ранними нарушениями работы легких и сосудов даже у молодых людей, которые никогда не курили обычные сигареты.