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16:26, 10 июня 2026Наука и техника

Названо скрытое последствие курения вейпов для организма

CHEST: Курение электронных сигарет вызывает нарушения работы сосудов у молодых людей
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Vladyslav Horoshevych / Shutterstock / Fotodom

Курение электронных сигарет может быть связано с ранними нарушениями работы легких и сосудов даже у молодых людей, которые никогда не курили обычные сигареты. К такому выводу пришли исследователи из Университета Альберты. Результаты их работы опубликованы в журнале CHEST.

В исследовании приняли участие 40 молодых людей: 20 пользователей вейпов и 20 участников контрольной группы. В среднем любители электронных сигарет пользовались ими около 3,4 года. При обычных клинических тестах их легкие выглядели здоровыми, однако при нагрузке нарушения становились заметны.

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Во время велотеста пользователи вейпов начинали задыхаться при более низкой интенсивности нагрузки. У них также выявили худшую эффективность дыхания и нарушения кровотока в легких. Это может указывать на ранние изменения в легочной и сердечно-сосудистой системе, которые не всегда видны при стандартном обследовании.

Авторы считают, что вред может быть связан не только с никотином, но и с другими веществами в аэрозоле — пропиленгликолем, глицерином и ароматизаторами.

Ранее ученые выяснили, что отказ от курения значительно снижает риск развития деменции.

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