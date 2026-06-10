Названо скрытое последствие курения вейпов для организма

CHEST: Курение электронных сигарет вызывает нарушения работы сосудов у молодых людей

Курение электронных сигарет может быть связано с ранними нарушениями работы легких и сосудов даже у молодых людей, которые никогда не курили обычные сигареты. К такому выводу пришли исследователи из Университета Альберты. Результаты их работы опубликованы в журнале CHEST.

В исследовании приняли участие 40 молодых людей: 20 пользователей вейпов и 20 участников контрольной группы. В среднем любители электронных сигарет пользовались ими около 3,4 года. При обычных клинических тестах их легкие выглядели здоровыми, однако при нагрузке нарушения становились заметны.

Во время велотеста пользователи вейпов начинали задыхаться при более низкой интенсивности нагрузки. У них также выявили худшую эффективность дыхания и нарушения кровотока в легких. Это может указывать на ранние изменения в легочной и сердечно-сосудистой системе, которые не всегда видны при стандартном обследовании.

Авторы считают, что вред может быть связан не только с никотином, но и с другими веществами в аэрозоле — пропиленгликолем, глицерином и ароматизаторами.

Ранее ученые выяснили, что отказ от курения значительно снижает риск развития деменции.