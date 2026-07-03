Экс-конгрессвумен Грин: Американцы сыты по горло войнами за рубежом

Американцы сыты по горло войнами за рубежом. Истинное отношение граждан США раскрыла бывшая сторонница американского лидера Дональда Трампа экс-конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, сообщает ТАСС.

«Речь идет о невыполненном предвыборном обещании. Он обещал, что больше войн за рубежом не будет. За это и голосовали избиратели. Для меня это был один из самых важных моментов избирательной кампании 2024 года, поскольку большое число американцев сыто по горло войнами за рубежом, а также тем, что им приходится за них расплачиваться», — сказала она.

По ее словам, к этому привлекаются американские вооруженные силы, а с защитой своей страны этого ничего общего не имеет.

Ранее сын экс-президента США Джо Байдена Хантер Байден высмеял Трампа. Он предложил наградить действующего лидера страны Нобелевской премией мира за то, что тот «как минимум 38 раз» прекращал войну с Ираном.