В Кремле прокомментировали возможность отмены «статьи Дадина»

Инициативу об отмене уголовной ответственности за нарушения правил проведения массовых мероприятий рассмотрят различные ведомства, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова в понедельник, 27 февраля, приводит РИА Новости.

«Безусловно, подобные инициативы заслуживают внимания, как правило, они очень внимательно рассматриваются разными ведомствами, которые, в данном случае, должны давать свое заключение, высказывать свою точку зрения. Думаю, что, так или иначе, это будет рассмотрено и на этот раз», — отметил Песков.

Ранее, 27 февраля, уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова высказалась за отмену статьи уголовного кодекса, предусматривающей наказание за нарушения правил проведения митингов, по которой был осужден активист Ильдар Дадин.

Дадина освободили из колонии днем ранее, после того как приговор был отменен Верховным судом. Он стал первым осужденным по статье 212.1 УК РФ «Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».

В начале года его перевели в Рубцовскую колонию №5 (Алтайский край). Ранее он отбывал наказание в Сегежской колонии №7 (Республика Карелия). В ноябре прошлого года Дадин пожаловался на избиения в стенах исправительного учреждения. Однако в региональном управлении СКР заявили, что в ходе проверки никаких нарушений прав осужденного выявлено не было.

В декабре 2015 года активист был приговорен к трем годам колонии общего режима по обвинению в участии в несогласованных акциях протеста в Москве. В марте 2016 года срок заключения был сокращен на полгода.