Москалькова выступила за отмену «статьи Дадина»

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова после освобождения активиста Ильдара Дадина выступила за отмену статьи Уголовного кодекса о нарушениях правил проведения митингов. Об этом сообщает РИА Новости.

Отвечая на вопрос об отмене статьи УК, связанной с проведением шествий и пикетов, Москалькова подчеркнула, что неоднократно выступала в поддержку подобной инициативы. «Мне кажется, что было бы логично вторым шагом рассмотреть вопрос об исключении ее из административной преюдиции как самостоятельного правового института», — отметила омбудсмен.

26 февраля Ильдар Дадин вышел на свободу после того, как его приговор был пересмотрен и отменен Верховным судом. Он стал первым осужденным по статье 212.1 УК РФ «Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».

С января он находился в ИК №5 Рубцовская (Алтайский край), куда был переведен из колонии №7 в Сегеже (Республика Карелия). В ноябре прошлого года Дадин пожаловался на избиения в стенах исправительного учреждения. Однако в региональном управлении СКР заявили, что в ходе проверки никаких нарушений прав осужденного выявлено не было.

В декабре 2015 года Дадина приговорили к трем годам колонии общего режима по обвинению в участии в несогласованных акциях протеста в Москве. В марте 2016 года срок заключения сократили на полгода.