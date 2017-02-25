Жена Дадина потребовала от прокуратуры найти документы о его освобождении

Жена оппозиционера Ильдара Дадина, оправданного решением президиума Верховного суда России, обратилась в прокуратуру Рубцовска (Алтайский край) с просьбой проверить, не утерян ли документ о его освобождении, так как все возможные сроки доставки уже прошли. Об этом в субботу, 25 февраля, сообщает «Интерфакс».

В заявлении Зотова уточняет, что документ был отправлен из Москвы 22 февраля фельдъегерской службой. «Самолет из Москвы до Барнаула (ближайший к Рубцовску аэропорт — прим. «Ленты.ру») летит четыре часа, поезд идет чуть более двух суток, поэтому вызывает беспокойство тот факт, что за три дня документ так и не дошел до Барнаула», — говорится в документе.

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На своей странице во «ВКонтакте» Зотова написала, что в связи с тем, что Дадина не отпускают из колонии, его адвокаты подали жалобы во ФСИН, Генпрокуратуру и Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Утром 25 февраля председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алтайского края Алексей Белоус сообщил, что Дадин покинет колонию не ранее ближайшего вторника. По его словам, это связано с тем, что во время трансляции заседания президиума Верховного суда Дадин находился в комнате один, сотрудников ФСИН с ним не было. В связи с этим они не уведомлены о решении и ждут официального документа из Москвы.

22 февраля президиум Верховного суда отменил обвинительный приговор в отношении Дадина и освободил его из-под стражи.

Дадин был первым осужденным по статье 212.1 УК РФ «Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». С января 2017 года он находился в ИК №5 Рубцовская (Алтайский край), куда был переведен из колонии №7 в Сегеже (Республика Карелия). В ноябре прошлого года активист пожаловался на избиения в стенах исправительного учреждения. Однако в региональном управлении СКР заявили, что в ходе проверки никаких нарушений прав осужденного выявлено не было.