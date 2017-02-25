В ОНК назвали примерную дату выхода Дадина на свободу

Активист Ильдар Дадин, который был оправдан на заседании президиума Верховного суда России, выйдет на свободу не раньше 28 февраля. Об этом «Интерфаксу» рассказал председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алтайского края Алексей Белоус.

«Во время трансляции заседания президиума Верховного суда РФ Дадин находился в комнате один, без сотрудников ФСИН, поэтому они не уведомлены о решении суда. Руководство учреждения ждет документа, который отправляется фельдъегерской службой во избежание подделки. В связи с этим, в настоящее время у руководства с юридической точки зрения нет никаких оснований освобождать Дадина. Полагаю, его документ придет не раньше вторника», — пояснил Белоус.