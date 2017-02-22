Кремль прокомментировал решение Верховного суда по делу Дадина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение Верховного суда по делу оппозиционера Ильдара Дадина. Об этом в среду, 22 февраля, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Это решение Верховного суда, и нужно уважать любые решения суда, тем более Верховного», — заявил Песков.

Ранее в тот же день президиум Верховного суда России отменил обвинительный приговор в отношении Дадина и освободил его из-под стражи. Решение было пересмотрено по указанию Конституционного суда.

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Активист отбывал срок в ИК-5 Алтайского края, куда его перевели в январе из колонии №7 в Сегеже. По заявлению ФСИН, это было сделано для обеспечения личной безопасности осужденного. В ноябре 2016 года Дадин пожаловался на избиения в ИК-7, но проверка, проведенная региональным Следственным комитетом, нарушений прав оппозиционера не выявила.

Дадин стал первым осужденным за многократные нарушения на митингах. Его признали виновным по четырем эпизодам участия в несогласованных акциях протеста и приговорили к трем годам колонии общего режима. В марте 2016 года его срок уменьшили до 2,5 лет лишения свободы.