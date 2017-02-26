Дадина пообещали отпустить из колонии «в течение получаса»

Бумаги из Верховного суда поступили в колонию, где находится оппозиционер Ильдар Дадин. По словам его жены Анастасии Зотовой, начальник исправительного учреждения по телефону пообещал ей, что активиста выпустят в ближайшее время. Об этом в воскресенье, 26 февраля, сообщает «Интерфакс».

По словам Зотовой, ей пообещали, что Дадина отпустят «в течение получаса».

Накануне Зотова обратилась в местную прокуратуру с просьбой проверить, не утеряны ли документы об освобождении ее мужа, так как они были отправлены еще 22 февраля и уже должны были дойти, но все еще не поступили.

25 февраля председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алтайского края Алексей Белоус сообщил, что оппозиционер выйдет на свободу не ранее ближайшего вторника. Причиной, по его словам, стало то, что во время трансляции заседания президиума Верховного суда Дадин был в комнате один, сотрудники ФСИН не присутствовали. В связи с этим они не уведомлены о решении и ждут официального документа из Москвы.

22 февраля президиум Верховного суда отменил обвинительный приговор Дадину.

Дадин — первый и на данный момент единственный осужденный по статье 212.1 УК РФ «Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». Он отбывает наказание в колонии №5 города Рубцовска (Алтайский край), куда был переведен в январе из исправительного учреждения в Сегеже (Карелия), где его, по его словам, избивали (проверка, проведенная региональным управлением Следственного комитета, этот факт не подтвердила).