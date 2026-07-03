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Силовые структуры
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10:30, 3 июля 2026Силовые структуры

Задержанный ФСБ террорист из Сирии попал на видео

ФСБ показала задержание готовившего диверсию на ж/д в Пятигорске террориста из Сирии
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

ФСБ показала на видео задержание готовившего диверсию на объекте железнодорожной (ж/д) инфраструктуры в Пятигорске террориста, курируемого из Сирии. Соответствующие кадры опубликовал «Регнум» в Telegram-канале.

На видео показано, как мужчина ходит вокруг здания с белыми колоннами и фотографирует его со всех сторон. Во второй части видео показано, как вооруженные правоохранители останавливаются рядом с ним, кладут его на землю и надевают наручники. Кроме того, на видео попал проведенный силовиками обыск по месту жительства фигуранта.

По словам задержанного, он ехал из Ростовской области. Он рассказал, что в интернете познакомился с неким мужчиной по имени Михаил. Он дал присягу и хотел совершить теракт на железнодорожном вокзале.

Ранее сообщалось, что задержанный — выходец одной из стран Центральной Азии, сторонник запрещенной в России международной террористической организации. В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к теракту и участии в деятельности признанной террористической в России организации.

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