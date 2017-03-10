Жена Дадина объяснила причину задержания супруга

Жена активиста Ильдара Дадина Анастасия Зотова в интервью Национальной службе новостей (НСН) назвала причину, по которой ее супруг был задержан утром 10 марта во время проведения одиночного пикета в центре Москвы.

«Он пошел на пикет без паспорта, потому что забыл его дома. Он приехал в 10.00 вместе с правозащитником Львом Пономаревым, — объяснила Зотова, — В какой-то момент к Ильдару подошли сотрудники полиции и попросили паспорт. Он совершенно честно сказал, что забыл его дома. За это они его забрали. Приехала я, пешком идем в Якиманку, передадим Ильдару паспорт».

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, активист будет освобожден после предъявления паспорта. «Формально к нему претензий нет. Проверят его документы, установят личность, и он будет отпущен», — отметил собеседник агентства.

Дадин был задержан утром в пятницу, 10 марта, около здания Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Сменяя друг друга с оппозиционером Львом Пономаревым, они требовали отправить в отставку главу УФСИН по Карелии Александра Тереха и начальника ИК-7 Сергея Коссиева.

Дадин, отбывавший наказание за многократные нарушения на митингах, вышел на свободу 26 февраля. Приговор был отменен Верховным судом, решение было пересмотрено по указанию Конституционного суда.

В декабре 2015 года активист был приговорен к трем годам колонии общего режима по обвинению в участии в несогласованных акциях протеста в Москве. В марте 2016 года срок заключения был сокращен на полгода. В ноябре 2016-го Дадин пожаловался на избиения в ИК-7, но проверка, проведенная региональным Следственным комитетом, нарушений прав оппозиционера не выявила.

