Дадина задержали в Москве во время пикета

Активист Ильдар Дадин задержан сотрудниками полиции во время проведения одиночного пикета около здания Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) в Москве. Об этом в пятницу, 10 марта, сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что пикет с призывом отправить в отставку главу УФСИН по Карелии Александра Тереха проводили Дадин и оппозиционер Лев Пономарев, которые сменяли друг друга.

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Сотрудники полиции попросили Дадина предъявить документы, после чего его посадили в автомобиль. После этого патрульная машина уехала с места задержания.

В настоящее время Пономарев продолжает одиночный пикет.

Отбывавший наказание за многократные нарушения на митингах Дадин вышел на свободу 26 февраля. Приговор был отменен Верховным судом, решение было пересмотрено по указанию Конституционного суда.

В декабре 2015 года активист был приговорен к трем годам колонии общего режима по обвинению в участии в несогласованных акциях протеста в Москве. В марте 2016 года срок заключения был сокращен на полгода.

После освобождения Дадина уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила отменить статью Уголовного кодекса о нарушениях правил проведения митингов.