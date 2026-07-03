Торговля США и Евросоюза вышла на рекордные значения

IW: Товарооборот США и ЕС в 2025 году достиг триллиона долларов

В 2025 году торговля между Европейским союзом и США достигла рекордных 875 миллиардов евро (1 триллион долларов). Об этом сообщило Reuters со ссылкой на исследование, проведенное Институтом германской экономики (IW).

Экспорт Европейского союза в США вырос на 7,7 процента — до 580 миллиардов евро, в то время как импорт США в ЕС увеличился на 2,2 процента — до 295 миллиардов евро. Как следствие, торговый профицит ЕС составил почти 285 миллиардов евро.

Однако уточняется, что эти цифры скрывают серьезный ущерб, нанесенный тарифной войной Вашингтона ключевым сегментам. Как заявила экономист IW Самина Султан, особый урон получил автомобильный сектор. Например, поставки автомобилей и автозапчастей из ЕС в США в 2025 году сократились на 20,4 процента. При этом Германия, на долю которой приходится почти две трети данного экспорта, зафиксировала падение на 18,9 процента.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп опять начал пугать страны Европейского союза пошлинами. Он связал это с введением европейскими странами налога на цифровые услуги, который коснется американских компаний. По его словам, любое государство, которое поступит так, немедленно столкнется со 100-процентным тарифом.