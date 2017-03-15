Дадин подал заявление на задержавших его полицейских

Активист Ильдар Дадин подал в Замоскворецкий следственный отдел Следственного комитета заявление на полицейских, задержавших его во время одиночного пикета около здания ФСИН. Об этом на своей странице в Facebook сообщила его супруга Анастасия Зотова.

«Сегодня подали заявление на сотрудников полиции, которые "в количестве примерно трех человек" задержали Ильдара у здания ФСИН без надлежащих оснований», — рассказала Зотова. Она добавила, что у нее имеется видеозапись, подтверждающая данную информацию.

Ранее Дадин утверждал, что полицейские нарушили его конституционные права и он будет добиваться привлечения их к ответственности.

10 марта Дадин был задержан около здания Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Сменяя друг друга с оппозиционером Львом Пономаревым, они требовали отправить в отставку главу УФСИН по Карелии Александра Тереха и начальника ИК-7 Сергея Коссиева. Причиной задержание стал тот факт, что у активиста при себе не было паспорта. После установления личности Дадина отпустили.

Отбывавший наказание за многократные нарушения на митингах Дадин вышел на свободу 26 февраля. Приговор был отменен Верховным судом, решение было пересмотрено по указанию Конституционного суда.

В декабре 2015 года активист был приговорен к трем годам колонии общего режима по обвинению в участии в несогласованных акциях протеста в Москве. В марте 2016 года срок заключения был сокращен на полгода.