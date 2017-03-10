Верховный суд объяснил отмену приговора Дадину

Верховный суд (ВС) России объяснил, что оправдал активиста Ильдара Дадина — первого в стране осужденного за неоднократные нарушения на митингах — из-за нарушения формальных сроков привлечения к уголовной ответственности. Об этом говорится в мотивировочной части судебного решения, передает в пятницу, 10 марта, ТАСС.

В документе отмечается, что на момент участия Дадина в публичном мероприятии 5 декабря 2014 года, которое стало основанием для его привлечения к уголовной ответственности, отсутствовали вступившие в силу решения суда о привлечении активиста к ответственности по статье 20.2 КоАП РФ как минимум три раза за 180 дней.

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В связи с этим, как отмечают в ВС, в отношении Дадина не было оснований для обвинения в неоднократных нарушениях

порядка проведения публичных мероприятий, что является одним из признаков состава преступления по статье 212.1 УК РФ. Поскольку состава преступления не было, приговор в отношении активиста подлежал отмене.

Ранее в тот же день сообщалось, что Дадин задержан сотрудниками полиции во время проведения одиночного пикета около здания Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) в Москве.

Отбывавший наказание за многократные нарушения на митингах Дадин вышел на свободу 26 февраля. Приговор был отменен Верховным судом, решение было пересмотрено по указанию Конституционного суда.

В декабре 2015 года активист был приговорен к трем годам колонии общего режима по обвинению в участии в несогласованных акциях протеста в Москве. В марте 2016 года срок заключения был сокращен на полгода.