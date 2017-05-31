Суд взыскал два миллиона в пользу Дадина за незаконное преследование

Железнодорожный городской суд Московской области взыскал 2,2 миллиона рублей в пользу активиста Ильдара Дадина в качестве компенсации за незаконное уголовное преследование. Об этом ТАСС сообщил в среду, 31 мая, адвокат Алексей Липцер.

Компенсацию активисту должен выплатить Минфин России.

Дадин стал первым, кого осудили по статье 212.1 УК РФ за участие в несогласованных акциях протеста. В декабре 2015 года его приговорили к трем годам колонии общего режима. В ноябре 2016 года Дадин пожаловался на избиения в ИК-7 в Сегеже, где он отбывал наказание. После проверки в региональном управлении Следственного комитета заявили, что нарушений прав осужденного не выявили.

Приговор Дадину был отменен Верховным судом, решение было пересмотрено по указанию Конституционного суда. Активист вышел на свободу 26 февраля.

Оказавшись на свободе, Дадин стал выходить на одиночные пикеты. 10 марта его задержали из-за отсутствия паспорта во время акции около здания Федеральной службы исполнения наказаний. После установления личности активиста отпустили.