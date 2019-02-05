Кормилец Росгвардии засудил Навального

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск крымского мясокомбината «Дружба народов», поставляющего продовольствие Росгвардии, к оппозиционеру Алексею Навальному. Об этом сообщает «Интерфакс».

Суд обязал ответчика удалить видео и текстовую версию расследования о сотрудничестве предприятия с силовым ведомством.

Расследование, о котором идет речь, вышло в августе прошлого года. В нем Навальный рассказал, что в 2018-м цены на одни и те же продукты, закупаемые для Росгвардии, выросли в несколько раз по сравнению с 2017 годом. По его данным, это произошло после того, как в декабре 2017-го единственным поставщиком по распоряжению правительства стал мясокомбинат «Дружба народов».

Предприятие в настоящее время через цепочку компаний якобы принадлежит бывшему офицеру внутренних войск Борису Кантемирову, занимавшему ранее должность начальника Центрального архива внутренних войск МВД, указывалось в расследовании.

Публикация спровоцировала резкую реакцию директора Росгвардии Виктора Золотова, который вызвал Навального на дуэль, однако их заочный спор так и не перешел в физическое противостояние.

Вместе с тем источники сообщали, что сотрудничество «Дружбы народов» и Росгвардии изучали в ФСБ: по информации РБК, контрразведчики уличили комбинат в незаконном завышении цен на продукцию и пришли к выводу, что наделение подобного исполнителя статусом единственного поставщика является коррупционно емким. В самой Росгвардии настаивают, что их устраивает работа с предприятием.

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