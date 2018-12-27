Росгвардия проигнорировала расследование ФСБ

Правительство определило крымский мясокомбинат «Дружба народов» единственным поставщиком продовольствия для Росгвардии, сообщает РБК со ссылкой на источник, знакомый с подготовкой соответствующего распоряжения; данную информацию подтвердили ТАСС и в самом ведомстве. Сотрудничество этого предприятия с Росгвардией ранее изучали в ФСБ: контрразведчики уличили комбинат в незаконном завышении цен на продукцию и пришли к выводу, что наделение подобного исполнителя статусом единственного поставщика является коррупционноемким.

Распоряжение о продлении сотрудничества «Дружбы народов» и Росгвардии подписано 19 декабря и распространяется на период до конца 2020 года. Проект документа, пояснительная записка и финансово-экономическое обоснование, как сообщили РБК в аппарате вице-премьера Юрия Борисова, разработаны самой Росгвардией. Замечаний от Минпромторга и Минсельхоза документы не вызвали.

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин подчеркнул в беседе с изданием, что сотрудничество с «Дружбой народов» удовлетворяет ведомство.

РБК в декабре сообщал, что ФСБ в мае текущего года обратилась к антимонопольщикам с предложением проверить закупки Росгвардии у этого комбината. Из письма полковника спецслужбы по фамилии Вертей следует, что «Дружба народов», став единственным поставщиком ведомства, фактически была посредником. Вертей обосновал это тем, что комбинат по завышенным ценам поставлял Росгвардии сосиски и сардельки, которые через другое предприятие закупал у прежнего поставщика силовиков. В результате стоимость этих продуктов для конечного заказчика выросла более чем в полтора раза. Общая сумма контрактов с единым поставщиком, по данным РБК, составляет восемь миллиардов рублей.

Помимо этого, издание писало, что практику определения единого поставщика для Росгвардии пролоббировал директор этого ведомства Виктор Золотов, просивший об этом президента России Владимира Путина. В письме он заверял главу государства, что «Дружба народов» имеет все возможности для производства всего необходимого продовольствия.

Сотрудничество комбината и Росгвардии также стало темой расследования Фонда борьбы с коррупцией. Публикация спровоцировала резкую реакцию Золотова, который вызвал на дуэль основателя фонда Алексея Навального, и стала поводом для предъявления судебного иска к оппозиционеру.

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