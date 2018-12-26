Глава Росгвардии рассказал о деньгах на обучение внука в Англии

Директор Федеральной службы войск национальной гвардии (Росгвардия) Виктор Золотов рассказал в интервью «Комсомольской правде», кто оплачивает обучение его внука в Англии.

Генерал пояснил, что его сын уже 13 лет занимается бизнесом и на эти деньги финансирует учебу внука. «Хочу сказать, что внук учится на отлично, я им горжусь, а учебу его оплачивает отец. Через три года он вернется, и я уверен, что будет хорошим экономистом», — сказал Золотов.

Глава ведомства добавил, что раньше и сам был бизнесменом. По его словам, на доходы от этой деятельности он приобрел имущество, о котором говорится в расследовании Навального.

В августе Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал расследование, в котором рассказал о нарушениях в Росгвардии. Оппозиционер обвинил Золотова в расхищении бюджетных средств и обратил внимание на его имущество.

В ответ генерал вызвал Навального на дуэль и пообещал сделать из него «сочную отбивную». Навальный находился под административным арестом. Он предложил провести поединок в виде дебатов, но Золотов отказался. Позже глава Росгвардии подал на оппозиционера в суд.

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