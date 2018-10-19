Золотов отказался от дебатов с Навальным

Директор Росгвардии Виктор Золотов отказался от участия в дебатах с оппозиционером Алексеем Навальным. Об этом в пятницу, 19 октября, сообщается в Telegram-канале радиостанции «Говорит Москва».

«Дебаты? Я его на другое приглашал», — заявил Золотов. Он добавил, что ответит на вопрос оппозиционера позже. «Потом решим, в каком формате», — отметил директор Росгвардии.

Он также рассказал, что в настоящее время идет судебный процесс по факту публикаций расследования Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) о закупках в Росгвардии.

18 октября Навальный опубликовал ответное обращение к Золотову, который ранее вызвал его на дуэль. Оппозиционер предложил провести ее в виде дебатов в прямом эфире Первого канала или «любого другого федерального канала». Советник Золотова Валерий Грибакин назвал ролик Навального кощунственным и заявил, что ни он сам, ни его начальство «не смотрели и не собираются смотреть этот опус».

Золотов вызвал Навального на дуэль еще 11 сентября, разместив видеообращение на YouTube. Таким образом он отреагировал на опубликованное в конце августа ФБК расследование, в котором рассказывалось, что в 2018 году цены на одни и те же продукты, закупаемые для Росгвардии, выросли в несколько раз по сравнению с 2017 годом.

По данным ФБК, это произошло после того, как в декабре 2017-го единственным поставщиком по распоряжению правительства стал крымский мясокомбинат «Дружба народов», который в настоящее время через цепочку компаний якобы принадлежит бывшему офицеру внутренних войск Борису Кантемирову, занимавшему ранее должность начальника Центрального архива внутренних войск МВД. Командующим ВВ МВД с мая 2014-го по апрель 2016-го, то есть до образования Росгвардии, был Золотов.

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