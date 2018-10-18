Росгвардия назвала ролик Навального кощунством и решила его не смотреть

В Росгвардии отреагировали на ролик оппозиционера Алексея Навального, который записал ответ директору ведомства Виктору Золотову. Видео посчитали кощунственным. Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщил советник Золотова Валерий Грибакин.

«Вообще, считаю, это кощунственно в дни траура, когда вся страна склонила головы, когда вся страна, в том числе и бойцы Росгвардии, сдает кровь и ищет возможность оказать всяческую помощь и поддержку. Считаю, это кощунственно. Самопиар на костях — это уже последнее дело», — сказал он и подчеркнул, что ни он сам, ни его начальство «не смотрели и не собираются смотреть этот опус».

В настоящий момент, указал Грибакин, в Росгвардии заняты другими вопросами, связанными с обеспечением дополнительной безопасности в Керчи. «К этой истории мы, возможно, вернемся, но не сейчас. Сейчас очень много других более важных, более насущных дел», — заключил он.

Ранее в четверг, 18 октября, Навальный опубликовал обращение к Золотову, который в начале сентября вызывал его на дуэль после расследования основанного оппозиционером фонда. «Я ваш вызов принимаю и, как полагается, выбираю место и оружие. Наша с вами дуэль состоится в виде дебатов в прямом эфире Первого канала или любого другого федерального канала», — объявил Навальный.

Ответное обращение оппозиционера и последовавшая за этим реакция прозвучали на фоне событий в Крыму. В среду, 17 октября, в Керченском технологическом техникуме произошла серия взрывов и стрельба. В результате погибли 20 человек, устроивший нападение студент — Владислав Росляков — совершил самоубийство. После случившегося глава Крыма Сергей Аксенов объявил в республике трехдневный траур. «В связи с трагедией в Крыму с завтрашнего дня будет объявлен трёхдневный траур», — писал он на своей странице в Facebook. На федеральном уровне о трауре объявлено не было.

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