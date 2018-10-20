Золотов предложил Навальному провериться на детекторе лжи

Глава Росгвардии Виктор Золотов предложил оппозиционеру Алексею Навальному пройти проверку на детекторе лжи. Об этом сообщает корреспондент газеты «Коммерсантъ».

«Он же за свою ложь должен ответить! Я бы, честно говоря, для начала вообще пропустил его через полиграф», — сказал он.

Конфликт Золотова и Навального связан с расследованием фонда, основанного оппозиционером. В начале сентября Золотов вызывал Навального на дуэль, спустя несколько недель оппозиционер опубликовал свой ответ и предложил провести дебаты на федеральном телевидении. От дебатов Золотов отказался.

В Росгвардии ролик посчитали кощунством. «Вообще, считаю, это кощунственно в дни траура, когда вся страна склонила головы, когда вся страна, в том числе и бойцы Росгвардии, сдает кровь и ищет возможность оказать всяческую помощь и поддержку. Считаю, это кощунственно. Самопиар на костях — это уже последнее дело», — сказал советник Золотова Валерий Грибакин, напоминая о стрельбе в Керчи.

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