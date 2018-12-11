Золотов подал на Навального в суд

Директор Федеральной службы войск национальной гвардии (Росгвардия) Виктор Золотов обратился в суд с иском о защите чести к оппозиционеру Алексею Навальному. Об этом во вторник, 11 декабря, передает ТАСС.

«Сегодня мы подали в Люблинский суд Москвы иск», — отметил адвокат генерала Шота Горгадзе.

Золотов потребовал взыскать с Навального миллион рублей и готов, по словам Горгадзе, перевести эти деньги в один из детских домов.

В иске генерал требует признать порочащими сведения о недвижимости и руководстве Росгвардии, якобы объедающем своих сотрудников.

10 декабря сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба по инициативе ФСБ возбудила дело в отношении поставщика продовольствия для войск национальной гвардии. Проверку начали также в Главной военной прокуратуре.

В августе Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал расследование о закупках товаров для Росгвардии по завышенным ценам. В частности, говорилось, что эксклюзивное право поставлять ведомству продукты питания получил крымский мясокомбинат, которым владеет бывший подчиненный Виктора Золотова.

В ответ глава Росгвардии опубликовал ролик, в котором вызвал оппозиционера, находившегося под административным арестом, на дуэль. Навальный предложил провести поединок в виде дебатов, но Золотов отказался.

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