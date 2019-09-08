На Сахалине загорелась школа с избирательным участком

Возгорание произошло в школе в городе Невельск Сахалинской области, где расположен избирательный участок. Об этом сообщает региональный главк МЧС.

Первый пожарный расчет прибыл на место спустя две минуты после сообщения о возгорании. Выяснилось, что загорелся кабинет химии, огонь распространился на площади девять квадратных метров.

На борьбу с пламенем потребовалось немногим более получаса. В тушении было задействовано 10 человек и 3 единицы техники.

Погибших и пострадавших нет.

Спасатели уточняют, что избирательный участок находится в другом крыле здания. Глава регионального избиркома Виктория Черкасова рассказала РИА Новости, что голосование продолжалось в штатном режиме. «Если бы была критическая ситуация, то комиссия была бы направлена на резервный участок, которые созданы в каждом муниципальном образовании», — пояснила она.

В воскресенье, 8 сентября, в России проходит единый день голосования. В 85 регионах пройдут более пяти тысяч выборов разного уровня, в том числе выборы в 13 региональных законодательных собраниях, в 16 субъектах в ходе прямых выборов изберут губернаторов, в 22 региональных центрах — городские думы и еще в трех — глав муниципальных образований.

Голосование на досрочных выборах губернатора Сахалинской области проходит на 453 участках. По данным областного избиркома, на 12.00 (04.00 мск) в регионе проголосовали 15,96 процента избирателей.

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