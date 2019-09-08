На Сахалине открылись избирательные участки

В Сахалинской области на выборах губернатора региона открылись избирательные участки. Об этом сообщает сайт ЦИК.

На пост главы региона претендуют пять кандидатов: Дмитрий Зенкин («Коммунисты России»), Алексей Корниенко (КПРФ), Дмитрий Кочергин (Коммунистическая партия социальной справедливости), Валерий Лимаренко (самовыдвиженец) и Дмитрий Флеер (ЛДПР).

Ранее на Камчатке и Чукотке уже открылись избирательные участки. Там проходят выборы и довыборы глав и депутатов сельских поселений.

В воскресенье, 8 сентября, в России проходит единый день голосования. В 85 регионах пройдут более пяти тысяч выборов разного уровня, в том числе выборы в 13 региональных законодательных собраниях, в 16 субъектах в ходе прямых выборов изберут губернаторов, в 22 региональных центрах — городские думы и еще в трех — глав муниципальных образований.

Помимо этого, состоятся довыборы в Государственную Думу по четырем одномандатным округам (в Хабаровском крае, Новгородской, Свердловской и Орловской областях).

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