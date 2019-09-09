Глава ЦИК предположила отсутствие мозгов у организаторов вбросов

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова прокомментировала информацию о вбросах бюллетеней в ходе единого дня голосования. Об этом пишет «Московский комсомолец» в понедельник, 9 сентября.

«Или мозгов нет, или совести нет», — сказала она.

По информации издания, вброс был зафиксирован видеокамерой в городе Сергиев Посад на участке №4052. Итоги выборов там были отменены.

Ранее в понедельник Памфилова сообщила, что на восьми избирательных участках в четырех субъектах будут полностью отменены итоги голосования «в связи с нарушениями с достоверностью определения волеизъявления избирателей».

Заместитель председателя Совета Федерации и секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак, комментируя прошедшие выборы, заявил, что его партия «жахнула на этих выборах всех». В пяти российских регионах, где проходили прямые губернаторские выборы, победу одержали единороссы.

В воскресенье, 8 сентября, в России прошел единый день голосования. В 85 регионах состоялись выборы разного уровня. В субъектах жители выбирали губернаторов, депутатов в городские думы и глав муниципальных образований. Средняя явка составила 41,2 процента.

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