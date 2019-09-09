Памфилова оценила единый день голосования

Средняя явка на выборах в единый день голосования 8 сентября составила 41,2 процента, что выше показателя 2018 года на 3,5 процента, заявила глава Центризбиркома России Элла Памфилова. Ее цитирует ТАСС в понедельник, 9 сентября.

По ее словам, на восьми избирательных участках в четырех субъектах будут полностью отменены итоги голосования «в связи с нарушениями с достоверностью определения волеизъявления избирателей».

При этом в целом единый день голосования прошел спокойно, отметила Памфилова. Всего в МВД России поступило более 3,5 тысячи сообщений о нарушениях, возбуждено 11 уголовных дел, уточнила глава ЦИК.

Ранее в понедельник в Мосгоризбиркоме сообщили, что явка на выборах в столичный парламент составила 21,77 процента, нарушений зафиксировано не было. 20 из 45 депутатских мест в Мосгордуме седьмого созыва займут оппозиционеры.

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