Собянин назвал выборы в Мосгордуму «самыми эмоциональными за всю историю»

Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал на своем сайте выборы в Мосгордуму, которые прошли в единый день голосования 8 сентября.

«Пожалуй, самые эмоциональные и реально конкурентные [выборы] за всю последнюю историю. <...> Страсти были нешуточные», — сказал Собянин.

Глава города отметил, что в каждом округе борьбу вели в среднем по пять кандидатов. Собянин подчеркнул, что городская дума стала более разноплановой, и выразил надежду, что это пойдет на пользу парламенту.

В воскресенье, 8 сентября, в России прошел единый день голосования. Выборы разного уровня прошли в 85 регионах России. В 16 субъектах состоялись прямые выборы губернаторов, в 22 региональных центрах — выборы в городские думы и еще в трех — глав муниципальных образований.

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