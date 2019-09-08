ЦИК признала действительным голосование на всех участках в России

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова сообщила, что голосование на всех избирательных участках в России признано действительным. Об этом сообщает «Интерфакс».

Памфилова рассказала, что ЦИК не располагает информацией, которая ставила бы под сомнение результаты голосования.

По состоянию на 18:00 средняя явка на выборы по России составила 33,75 процента, сообщила Памфилова. Она добавила, что эта цифра будет меняться по мере рассмотрения новых протоколов.

В воскресенье, 8 сентября, в России прошел единый день голосования. Выборы разного уровня прошли в 85 регионах России. В 16 субъектах состоялись прямые выборы губернаторов, в 22 региональных центрах — выборы в городские думы и еще в трех — глав муниципальных образований. В Москве 8 сентября выбирали депутатов Мосгордумы.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!