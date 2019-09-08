Низкую явку на выборах в Москве объяснили

Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов объяснил явку в 17,2 процента на выборы в Мосгордуму. Он отметил, что «более активное участие принимают в голосовании регионы, где что-то очень плохо», передает РИА Новости.

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По словам Горбунова, итоговая явка составит примерно 21-22 процента, поскольку москвичи еще могут принять участие в голосовании.

Выборы в единый день голосования, 8 сентября, проходят в 85 российских регионах. В частности, граждане выбирают губернаторов, депутатов законодательных органов субъектов и муниципалитетов.

В Москве выбирают депутатов Московской городской думы седьмого созыва. Всего в городе открыто больше 3,6 тысячи избирательных участков для голосования. В трех округах Москвы впервые проводится эксперимент по электронному голосованию.

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