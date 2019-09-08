В России завершился единый день голосования, следует из информации на сайте ЦИК. Последние избирательные участки в 21:00 по московскому времени закрылись в Калининградской области, где выбирали депутатов окружных советов.

В воскресенье, 8 сентября, выборы разного уровня прошли в 85 регионах России. В 16 субъектах прошли прямые выборы губернаторов, в 22 региональных центрах — в городские думы и еще в трех — глав муниципальных образований. В Москве 8 сентября выбирали депутатов Мосгордумы. Явка на 18:00 составила 17,2 процента.

Ранее были обнародованы первые результаты губернаторских выборов в России. Так, в Республике Алтай Олег Хорохордин набрал 54,65 процента голосов (по итогам обработки 1,27 процента протоколов), в Челябинской области Алексей Текслер получил 67,78 процента голосов (0,04 процента протоколов), в Оренбургской области Денис Паслер получил 68,28 процента (0,12 процента протоколов), а Вадим Шумков из Курганской области — 81,40 процента (0,1 процента протоколов).

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