Эксперт Ассоциации наблюдателей Независимого общественного мониторинга, капитан Ордена мушкетеров герцог Эмери де Монтескье д'Артаньян не обнаружил нарушений на выборах губернатора Вологодской области. Об этом в воскресенье, 8 сентября, сообщает ТАСС.

«Мы были сегодня на трех избирательных участках в Вологде и поселке Майском. Все происходило в соответствии с нормами и правилами. Мне было очень интересно видеть на одном из участков электронную систему», — сказал он.

По словам эксперта, он также был удивлен тем, что большую часть наблюдателей составляют женщины. «Может быть, это сигнализирует о том, что женщины больше заинтересованы в политике, чем мужчины», — предположил капитан Ордена мушкетеров.

Как отмечает портал «Вологда регион», Эмери (Аймери) Франсис Андре Филипп де Монтескье Фезенсак д'Артаньян является потомком жившего в XVII веке Шарля де Монтескье — одного из трех прототипов героя романа Александра Дюма.

В качестве эксперта Ассоциации наблюдателей Независимого общественного мониторинга он посетил Россию уже не в первый раз. Так, в 2017 году сообщалось, что д'Артаньян оказался впечатлен применением технологии комплексов обработки избирательных бюллетеней на губернаторских выборах в Ярославской области.

В воскресенье, 8 сентября, в рамках единого дня голосования, проходят выборы в 85 российских регионах. В частности, россияне выбирают губернаторов, депутатов законодательных органов субъектов и муниципалитетов.

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