Появились первые результаты по губернаторским выборам в России

Стали известны имена лидеров в губернаторских выборах по Республике Алтай, Челябинской, Оренбургской и Курганской областям, сообщает «Интерфакс».

Так, Олег Хорохордин уже набрал 54,65 процента голосов (по итогам обработки 1,27 процента протоколов), Алексей Текслер — 67,78 процентов (0,04 процента протоколов), Денис Паслер — 68,28 процентов (0,12 процента протоколов), Вадим Шумков — 81,40 процентов (0,1 процента протоколов).

В воскресенье, 8 сентября, в России проходит единый день голосования. В 85 регионах пройдут более пяти тысяч выборов разного уровня. В 16 субъектах в ходе прямых выборов изберут губернаторов, в 22 региональных центрах — городские думы и еще в трех — глав муниципальных образований.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!