Кремль подвел итоги выборов в России

Результаты выборов в Мосгордуму говорят о том, что все размышления политологов о «протестном голосовании» не подтвердились, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС в понедельник, 9 сентября.

Так он ответил на вопрос, связывают ли в Кремле с летними протестными акциями потерю «Единой России» части мест в новом созыве Мосгордумы.

Песков отметил, что в целом избирательная кампания оказалась успешной для единороссов. «Выборы прошли достаточно ровно, рабочая атмосфера», — добавил он.

Ранее в понедельник заместитель председателя Совета Федерации и секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что его партия «жахнула на этих выборах всех». В пяти российских регионах, где проходили прямые губернаторские выборы, победу одержали единороссы.

Выборы разного уровня состоялись в 85 регионах 8 сентября.

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