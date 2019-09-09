Все российские губернаторы сохранили свои места по итогам выборов

Результаты обработки почти всех протоколов в единый день голосования 8 сентября показали, что временно исполняющие обязанности руководителей и действующие главы российских регионов сохранили свои места по итогам выборов. Результаты голосования опубликовало РИА Новости.

Так, побеждают девять временно исполняющих обязанности руководителей: Александр Беглов в Санкт-Петербурге (64,68 процента голосов после обработки 93,18 процента протоколов), Игорь Бабушкин в Астраханской области (75,64 процента голосов избирателей по итогам обработки всех протоколов), Валерий Лимаренко на Сахалине (56,18 процента голосов после обработки 99 процентов протоколов), Алексей Текслер в Челябинской области (70,13 процента голосов после обработки 83,33 процента протоколов), Александр Осипов в Забайкальском крае (89,61 процента голосов после подсчета 100 процентов протоколов).

Среди них также Денис Паслер в Оренбургской области (65,94 процента после подсчета 100 процентов протоколов), Андрей Чибис в Мурманской области (60,07 процентов после подсчета 99,83 процентов протоколов), Радий Хабиров в Башкирии (82,02 процента после обработки 100 процентов протоколов), а также Бату Хасиков в Калмыкии (85,09 процента после подсчета 90 процентов протоколов).

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На выборах также победили трое действующих глав регионов. Это Андрей Бочаров в Волгоградской области (76,81 процента голосов), Олег Кувшинников в Вологодской области (60,87 процентов на выборах главы региона после обработки 99,38 процента протоколов), а также Владимир Владимиров в Ставропольском крае (89,73 процента после обработки 82,01 процента протоколов).

Ранее сообщалось, что в пяти российских регионах Центризбирком обработал 100 процентов протоколов после единого дня голосования 8 сентября. Все кандидаты, набравшие большинство голосов, представляют партию «Единая Россия». Так, еще один временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Роман Старовойт набрал 81,07 процента голосов. Также стали известны результаты выборов в республике Алтай. Олег Хорохордин одержал победу, набрав 58,82 процента голосов избирателей.

В воскресенье, 8 сентября, в России прошел единый день голосования. В 85 регионах страны состоялись выборы разного уровня. В субъектах жители выбирали губернаторов, депутатов в городские думы и глав муниципальных образований. В Москве состоялись выборы депутатов Мосгордумы.

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