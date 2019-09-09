Беглова поддержали более половины избирателей Петербурга

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал данные экзитполов, согласно которым на выборах губернатора Санкт-Петербурга 56 процентов избирателей проголосовали за врио главы города Александра Беглова.

По данным ВЦИОМ, кандидат от «Гражданской платформы» Михаил Амосов получил 21,4 процента голосов, еще 19 процентов избирателей поддержали Надежду Тихонову от «Справедливой России». Других кандидатов на выборах губернатора Петербурга нет.

Три процента опрошенных испортили бюллетень. Еще 44,9 процента респондентов отказались участвовать в опросе, который был проведен на выходе из избирательных участков после голосования.

Как сообщает «Интерфакс», по результатам обработки 20 процентов бюллетеней Беглов набирает 64,86 процента голосов.

В воскресенье, 8 сентября, в России прошел единый день голосования. Выборы разного уровня прошли в 85 регионах России. В 16 субъектах состоялись прямые выборы губернаторов, в 22 региональных центрах — выборы в городские думы и еще в трех — глав муниципальных образований. В Москве 8 сентября выбирали депутатов Мосгордумы.

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