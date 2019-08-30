Бортко снялся с выборов губернатора Петербурга

Кинорежиссер Владимир Бортко объявил об отказе от участия в выборах губернатора Санкт-Петербурга. Об этом он сообщил на очередных дебатах кандидатов на пост главы города, передает ТАСС.

По словам Бортко, соответствующее заявление он подаст в городской избирательный комитет 31 августа.

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов, участвующий в предвыборной гонке, в ходе дебатов заявил, что для решения проблем города необходимо ежедневно решать множество проблем. «Некоторых стрессоустойчивость подвела, и мы потеряли бойца. А это жаль», — сказал он.

В ЦИК решение Бортко назвали законным правом кандидата. «По закону не позднее чем за пять дней до дня голосования он может свою кандидатуру отозвать», — сказала РИА Новости секретарь комиссии Майя Гришина.

После снятия с выборов Бортко, который был выдвинут КПРФ, в предвыборной гонке остались три кандидата: депутаты Заксобрания Петербурга Надежда Тихонова («Справедливая Россия») и Михаил Амосов («Гражданская платформа»), а также самовыдвиженец Александр Беглов. Выборы пройдут 8 сентября, в единый день голосования.

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