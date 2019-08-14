Кремль связал назначение Беглова губернатором с его опытом

Президент России Владимир Путин при назначении Александра Беглова на пост врио губернатора Санкт-Петербурга ориентировался на опыт и профессиональные качества кандидата, а не на его партийную принадлежность. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«В первую очередь президент всегда ориентируется на жизненный и служебный опыт, что называется послужной список кандидатов и, конечно, на личные качества, на профессиональные качества», — заявил он.

Песков также отметил, что партийная принадлежность кандидатов на пост врио губернатора учитывается, но не является определяющим фактором при назначении.

В октябре 2018 года Владимир Путин предложил Георгию Полтавченко покинуть пост губернатора Санкт-Петербурга. Врио главы региона стал Беглов, в то время занимавший должность полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе. В 2003 году он уже занимал этот пост, но сложил полномочия после избрания нового губернатора.

Выборы главы Петербурга пройдут 8 сентября. На эту должность претендуют четыре политика: кандидат от КПРФ Владимир Бортко, Михаил Амосов, выдвинутый от партии «Гражданская платформа», самовыдвиженец Александр Беглов, а также кандидат от партии «Справедливая Россия» Надежда Тихонова.

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