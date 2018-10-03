Путин предложил новому главе Петербурга решить свою судьбу самому

Президент России Владимир Путин предложил временно назначенному на пост губернатора Санкт-Петербурга Александру Беглову проработать на этой должности до сентября 2019 года, а затем самому определить, идти ли на выборы. Трансляцию их встречи вел телеканал «Россия 24».

«К сентябрю будет видно, как складывается работа, как идет работа, и в соответствии с этим уже будете принимать решение о своей дальнейшей судьбе», — сказал глава государства Беглову.

Ранее Путин снял с поста губернатора Петербурга Георгия Полтавченко, возглавлявшего администрацию города с 2011 года.

Беглов был назначен полномочным представителем президента в СЗФО в 2017 году. До этого в течение пяти лет занимал аналогичную должность в Центральном федеральном округе. В 2003 году он уже был врио Петербурга, но сложил полномочия после избрания нового губернатора.

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