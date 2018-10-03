Российскому региону нашли губернатора на месяц

Президент России Владимир Путин предложил назначить врио главы Хакасии Михаила Развожаева. Об этом сообщается на сайте Кремля в среду, 3 октября.

«У меня к вам необычная просьба и несколько необычное поручение», — сказал глава государства в ходе встречи с Развожаевым.

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«Руководитель Хакасии Зимин подал в отставку: это и понятно, он отказался от дальнейшей борьбы в ходе предвыборной кампании. (...) Просьба заключается в том, чтобы вы выехали в Хакасию, поработали там в течение месяца, взяли под контроль ситуацию в республике, в том числе и по социально-экономическим проблемам, помогли провести чистые, открытые и в полном смысле отвечающие нашим законам выборы», — продолжил президент.

Развожаев поблагодарил Путин за оказанное доверие, а также заверил, что сделает все необходимое, «чтобы этот месяц прошел эффективно».

За два дня до второго тура выборов действующий руководитель субъекта Виктор Зимин снял свою кандидатуру. Он пояснил, что принял решение, «чтобы не допустить раскола в Хакасии». В первом туре Зимин уступил представителю КПРФ Валентину Коновалову (32,42 процента голосов против 44,81 процента). Дата повторного голосования пока не назначена. Сейчас основной соперник коммуниста в очередных выборах — Андрей Филягин от «Справедливой России», который в первом раунде набрал 11,23 процента голосов избирателей.

Михаил Развожаев проходил обучение в первом потоке программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС.

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