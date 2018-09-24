Кремль увидел элемент неожиданности в результатах губернаторских выборов

Результаты второго тура губернаторских выборов в Хабаровском крае и Владимирской области оказались частично неожиданными для Кремля. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Скажем так: здесь действительно элемент неожиданности присутствует, — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. — Опять же это будет поводом для анализа с тем, чтобы потом уже скорректировать работу».

При этом пресс-секретарь Путина подчеркнул, что «выборы есть выборы». «И когда президент говорит о приоритетности конкурентных, свободных, честных и справедливых выборов, как раз это то, что он имеет в виду», — заявил Песков.

23 сентября в Хабаровском крае и Владимирской области состоялся второй тур губернаторских выборов. В обоих регионах действующие губернаторы из «Единой России» проиграли кандидатам от ЛДПР.

За неделю до этого второй тур прошел в Приморье, где победителем был объявлен единоросс Андрей Тарасенко. Однако позже ЦИК отменил итоги голосования из-за фальсификаций.

Второй тур выборов главы региона должен был состояться и в Хакасии, однако за два дня до голосования действующий руководитель субъекта Виктор Зимин снял свою кандидатуру. Выборы назначены на 7 октября, в них будут участвовать кандидаты от компартии и «Справедливой России».

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