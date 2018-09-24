Еще один кандидат от ЛДПР стал губернатором

Кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин победил на выборах главы Владимирской области. Об этом сообщает РИА Новости после обработки 100 процентов бюллетеней.

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За него отдали голоса 57,03 процента избирателей. За действующего главу региона, кандидата от «Единой России» Светлану Орлову проголосовали 37,46 процента. в день голосования в интернете распространилась видеозапись, на которой людей якобы организованно подвозят на один из избирательных участков во Владимире. Позднее это видео признали фальшивым — было снято в Иркутске и выложено еще 9 сентября.

Выборы губернатора области состоялись 9 сентября в единый день голосования. Тогда кандидаты не смогли набрать необходимое количество голосов.

23 сентября депутат Госдумы от партии ЛДПР Сергей Фургал выиграл второй тур выборов губернатора Хабаровского края. Он с огромным отрывом обошел кандидата от «Единой России», губернатора Вячеслава Шпорта.

20 сентября лидер ЛДПР Владимир Жириновскй заявил, что ЛДПР не продается и не сдается. «Мы будем идти на победу в обоих регионах», — заявил журналистам Жириновский. «Мы нигде не отказываемся от участия в выборах, везде наши кандидаты идут до победного конца, мы ничего не сдаем — ни выборы губернатора в Хабаровском крае, ни во Владимирской области. И я убежден, что если пройдут честные вторые туры, как нам обещает Памфилова со слезами на глазах, то победят наши кандидаты — Фургал и Сипягин», — подчеркнул политик.

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