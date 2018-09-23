Видео с подвозом избирателей во Владимире оказалось фейковым

В интернете распространилась видеозапись, на которой людей якобы организованно подвозят на участок №465 во Владимире, где сейчас проходит второй тур выборов губернатора области. Об этом сообщает издание «Ридус».

В частности, видео опубликовали в группе «Черный список. Город Владимир» во «ВКонтакте». Однако пользователи в комментариях отметили, что во Владимире в районе участка №465 подобных зданий нет. Оперативная группа Открытого Альянса Наблюдателей (ОАН) выяснила, что видео было снято в Иркутске и выложено еще 9 сентября.

По словам федерального координатора ОАН Юлии Юдиной, с момента открытия участков обстановка начинает постепенно накаляться. Выдавая себя за членов комиссии с правом совещательного голоса, представители партий проникают на избирательные участки, где провоцируют конфликты.

По итогам первого тура во Владимирской области 36,42 процента голосов набрала действующий губернатор Светлана Орлова. Кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин получил 31,19 процента. Явка в первом туре составила 32,96 процента.

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