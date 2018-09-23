Объяснен недопуск «яблочников» на выборы во Владимирской области

Члены избирательной комиссии с правом совещательного голоса от партии «Яблоко» не допущены к работе на губернаторских выборах во Владимирской области, поскольку не имеют для этого правовых оснований. Об этом заявил член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), сопредседатель ассоциации «Гражданский контроль» Александр Брод, передает ТАСС в воскресенье, 23 сентября.

Ранее в интернете появилась информация, что на некоторые территориальные (ТИК) и участковые избирательные комиссии (УИК) не допускаются представители «Яблока».

Материалы по теме Придется повторить Что нужно знать о самых удивительных выборах в современной истории России

«Я обратился к председателю Владимирской областной избирательной комиссии Вадиму Минаеву, который пояснил, что правовых оснований для участия в работе ТИК, УИК по повторному голосованию по выборам губернатора Владимирской области у членов комиссий с правом совещательного голоса от "Яблока" не имеется», — сообщил Брод.

По его словам, «яблочники» назначались при подготовке и проведении выборов депутатов Законодательного собрания Владимирской области седьмого созыва, а не к губернаторским выборам. «Незнание закона — не повод для голословных обвинений на каждом углу», — подчеркнул член СПЧ.

Ранее в воскресенье в регионе начался второй тур выборов. За губернаторское кресло борются действующий глава региона, представитель «Единой России» Светлана Орлова и кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин. В первом туре ни один из претендентов не набрал необходимое количество голосов. В этот раз победителем станет тот, за кого проголосует простое большинство.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!