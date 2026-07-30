Посол высказался о безнаказанности в деле подрыва «Северных потоков»

Посол Нечаев: Безнаказанность в деле подрыва «Северных потоков» ведет к новым прецедентам

Безнаказанность в деле подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» ведет к новым подобным прецедентам. Об этом заявил посол России в Германии Сергей Нечаев, его слова приводит ТАСС.

«Кто-то за это должен ответить, потому что безнаказанность порождает продолжение подобного рода прецедентов», — сказал дипломат.

Нечаев добавил, что Россия очень внимательно следит за ходом расследования подрыва трубопроводов.

Ранее депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) и эксперт по энергетической политике Штеффен Котре прокомментировал новые сообщения СМИ о расследовании подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». По его словам, диверсия преследовала интересы внешних сил, заинтересованных в окончательном разрыве энергетических связей между Германией и Россией.