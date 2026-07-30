Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:56, 30 июля 2026 (обновлено: 19:11, 30 июля 2026)Мир

Посол высказался о безнаказанности в деле подрыва «Северных потоков»

Посол Нечаев: Безнаказанность в деле подрыва «Северных потоков» ведет к новым прецедентам
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Danish Defence Command / Ritzau Scanpix / Reuters

Безнаказанность в деле подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» ведет к новым подобным прецедентам. Об этом заявил посол России в Германии Сергей Нечаев, его слова приводит ТАСС.

«Кто-то за это должен ответить, потому что безнаказанность порождает продолжение подобного рода прецедентов», — сказал дипломат.

Нечаев добавил, что Россия очень внимательно следит за ходом расследования подрыва трубопроводов.

Ранее депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) и эксперт по энергетической политике Штеффен Котре прокомментировал новые сообщения СМИ о расследовании подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». По его словам, диверсия преследовала интересы внешних сил, заинтересованных в окончательном разрыве энергетических связей между Германией и Россией.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    «Будем просить в год по два миллиарда долларов». Пашинян хочет денег от России. Ему советуют заняться фруктами
    Стефанишина ответила на вопрос о смене посла Украины в США
    Американские ИИ-компании принялись конкурировать за электриков и плотников
    Французские винодельни оказались под угрозой из-за пожаров
    Будущий отец разбил голову во время скалолазания и не выжил
    Дуров прокомментировал внесение его в список террористов и экстремистов
    Захарова ответила на требование Европы в переговорах по Украине
    Двукратный олимпийский чемпион одним словом оценил отношение европейцев к сборной России
    Первый ведомый дрон YFQ-44A для ВВС США сошел с конвейера
    Воспитательницу российского детсада обвинили в нападении на двухлетнюю девочку
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok