Глава Хакасии обеднел на своей должности

Глава Республики Хакасия Виктор Зимин, снявший свою кандидатуру с выборов за два дня до голосования во втором туре, признался, что обеднел за время руководства регионом. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

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После выхода с избирательной гонки Зимин намерен уделять больше внимания семье и детям. «Я не терял хлебные карточки, чтобы с ума сходить от того, что принял это решение. На этой должности я стал чуть беднее, чем пришел на нее», — поделился он.

Зимин признался, что больше не будет заниматься политикой и решился на этот шаг, чтобы не «допустить раскола». (Пресс-служба эту информацию опровергает, передает агентство — прим. «Ленты.ру».) По словам бывшего политика, он готов заниматься проектами, связанными с развитием Сибири. «Я это всегда умел делать профессионально, а вот политика меня больше не интересует», — сказал глава региона.

21 сентября стало известно, что Зимин отказался от участия в выборах по состоянию здоровья. Выборы назначены на 7 октября, в них будут участвовать кандидаты от компартии и «Справедливой России».

В первом туре выборов главы Хакасии за Зимина проголосовали 32,42 процента избирателей. Кандидат от КПРФ Валентин Коновалов обошел его, набрав 44,81 процента.

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