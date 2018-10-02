Путин подобрал двум регионам новых губернаторов

Президент Владимир Путин назначил исполняющих обязанности губернаторов Липецкой и Курганской областей, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости во вторник, 2 октября.

«Президент своими указами назначил Артамонова Игоря Георгиевича исполняющим обязанности губернатора Липецкой области и Шумкова Вадима Михайловича исполняющим обязанности губернатора Курганской области», — сказал представитель Кремля.

Ранее во вторник губернатор Липецкой области Олег Королев объявил о сложении полномочий. Он отметил, что его поколению пришлось «спасать Липецкую область и страну в сложные девяностые годы», а теперь молодое поколение должно проявить себя. Он попросил у президента о новой работе.

Также в этот день о завершении карьеры на посту губернатора заявил Алексей Кокорин, возглавлявший Курганскую область с 2014 года.

Назначенцы являются выпускниками второго потока программы развития кадрового управленческого резерва РАНХиГС.

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